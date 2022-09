Motociclista empina, bate em viatura da PM e tenta fuga em Arapongas

Da Redação

IMAGEM ILUSTRATIVA - motociclista empinou a moto na frente da viatura da PM, bateu e fez uma fuga arriscada pelas ruas da cidade

A Polícia Militar da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar teve trabalho na noite desta segunda-feira (19) em Arapongas, para efetuar a prisão de um motociclista após uma longa perseguição por diversas ruas e avenidas da cidade. A ocorrência se deu logo após as 23 horas, quando a PM fazia ronda ostensiva para coibir furtos de motocicletas na região leste da cidade e teve a viatura atingida por um motociclista que empinava a moto. Ele empreendeu fuga, inclusive circulando pela contramão e a perseguição só terminou quando o motociclista “rampou” um declive na marginal da BR 369 e caiu sobre os trilhos da rede ferroviária e foi capturado. O rapaz já tinha passagens na polícia, por tráfico de drogas e por direção perigosa.

A PM foi fazer patrulhamento na região Leste da cidade depois de receber denúncias de que haveria concentração de motocicletas na região, onde estariam ocorrendo diversos casos de furtos destes veículos. Ao chegar no local, no cruzamento da rua Albatroz com a Macuru, uma motocicleta vinha em alta velocidade e, mesmo diante da presença policial, o motociclista empinou a motocicleta por três vezes. Na tentativa de abordagem, quando o piloto baixou a moto, fez um movimento brusco e atingiu a lateral da viatura, quebrando o retrovisor e amassando o paralama, dando início a uma tentativa de fuga.

Segundo a PM, o motociclista passou a fugir em alta velocidade, primeiro sentido centro, depois em direção a Vila Araponguinha, fazendo diversas manobras evasivas para tentar despistar o acompanhamento tático da PM. Na avenida Siriema, o piloto chegou a andar por seis quadras na contramão, escapando inclusive de provocar acidentes no trecho. Ele voltou a tomar a direção bairro, sentido BRF 369, entrou pela marginal leste e ainda tentou fuga usando a ciclovia na região do Parque Industrial.

A perseguição só acabou quando ele atravessou para a BR-369 e foi em direção aos trilhos, em alta velocidade. Ele não percebeu um declive e acabou rampando no local e caiu sobre os trilhos, a tempo de os policiais abordarem antes que ele conseguisse retomar a fuga. Ele não conseguiu vencer os trilhos na retomada e tentou correr, quando foi alcançado e contido pelos policiais.

O rapaz pilotava uma Honda CG de 150 cc, com pendências administrativas. O veículo foi recolhido ao pátio do Detran e o motociclista foi levado para atendimento médico na UPA do Jardim Caravelle, por conta dos ferimentos decorrentes da queda e depois, encaminhado para a delegacia da Policia Civil, por direção perigosa.

