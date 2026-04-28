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ABORDAGEM POLICIAL

Motociclista embriagado é preso após pilotar em zigue-zague em Arapongas

Condutor de Honda Biz recusou teste do bafômetro e estava com CNH e licenciamento vencidos

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 10:35:02 Editado em 28.04.2026, 10:34:58
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Motociclista embriagado é preso após pilotar em zigue-zague em Arapongas
Autor Foto: Reprodução

Um motociclista foi preso por embriaguez ao volante na manhã de segunda-feira (27), em Arapongas, no norte do Paraná, após ser flagrado pilotando uma motoneta Honda Biz em zigue-zague e provocar um acidente na região do Jardim Columbia IV.

- LEIA MAIS: PM prende suspeito e apreende três armas de fogo durante 'Operação Mauá do Sul'

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De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe da Patrulha Escolar Comunitária estava no CMEI Luciana Regina Ruis, acompanhando a saída de alunos do período da manhã, quando percebeu a condução irregular da motoneta, que colocava em risco motoristas e pedestres.

Diante da situação, os policiais iniciaram o acompanhamento do veículo e conseguiram realizar a abordagem algumas quadras depois, na Rua Bicudo Verdadeiro.

Durante a abordagem, os agentes constataram sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora do condutor, como odor etílico, fala desconexa, olhos avermelhados e dificuldade de equilíbrio.

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O teste do etilômetro foi oferecido, mas o motociclista recusou a realização. Em consulta aos sistemas, a equipe também verificou que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor estava vencida desde 27 de abril de 2022.

Além disso, o licenciamento da motoneta estava atrasado desde 2020. Diante das irregularidades e do enquadramento no crime de embriaguez ao volante, o homem foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

Segundo a PM, não foi necessário o uso de algemas, já que, apesar de alterado, o suspeito colaborou com a abordagem. A Honda Biz foi recolhida ao pátio do Detran da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM) por pendências administrativas.

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ARAPONGAS embriaguez ao volante irregularidades de trânsito motoneta POLICIA MILITAR sinais de embriaguez
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