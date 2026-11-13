Motociclista é preso com moto adulterada em Arapongas após abordagem da GM
O condutor carregava uma bolsa de entrega e não tinha carteira de habilitação
Um motociclista doi detido na noite desta sexta-feira (13) em Arapongas (PR). Segundo a Guarda Municipal (GM), a moto tinha sinais identificadores adulterados.
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A abordagem ocorreu durante um patrulhamento na Avenida Arapongas, na área central da cidade. Os agentes viram a motocicleta, que já era suspeita de ser clonada por causa de situações anteriores.
O condutor carregava uma bolsa de entrega e não tinha carteira de habilitação. Durante a vistoria, a equipe constatou que os sinais identificadores do veículo estavam adulterados.
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O homem disse aos agentes que a moto pertencia a um sobrinho. "A princípio ele relata que a moto seria de um sobrinho dele, porém tem uma documentação recente que aponta ele como proprietário dessa moto", disse o guarda municipal Hamilton.
A equipe levou o suspeito e a motocicleta para a delegacia.