Motociclista é atropelado e tem moto arrastada por carro em Arapongas

Um motociclista foi atropelado por um carro e teve sua moto arrastada durante a tarde da última quarta-feira (04) em Arapongas, no norte do Paraná. O homem trafegava com a moto em frente à boate conhecida como “Miyake” quando o acidente aconteceu.

O homem teria desmaiado após ser atropelado e foi socorrido por ciclistas que estavam próximos da pista. Já a moto, acabou ficando enroscada embaixo do carro do homem que atropelou o motociclista. No entanto, o motorista carro conseguiu desenroscá-la e fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento na vítima. Ele teve diversas escoriações pelo corpo e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

