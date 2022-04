Da Redação

Motociclista bêbado é preso após dar 'trabalho' para PM

Um motociclista de Arapongas foi preso na madrugada deste sábado (2) por dirigir embriagado pela área central da cidade e também não obedecer às ordens da Polícia Militar (PM) durante abordagem. De acordo com o boletim, o homem tentou fugir dos policiais, mas acabou perdendo a direção e caindo do veículo junto da passageira.

A equipe da PM realizava patrulhamento de rotina quando viu o casal em uma motocicleta avançando sinal vermelho do semáforo da área central da cidade.

Os dois continuaram seguindo mesmo após a voz de abordagem e o motociclista ainda aumentou a velocidade seguindo pelas ruas. O casal conseguiu fugir, mas poucos minutos depois foi localizado pela equipe novamente. Ao ver a viatura, conforme a PM, o motociclista tentou fugir novamente, dando início a um acompanhamento tático.

Em um momento da perseguição, o motociclista perdeu o controle da direção e caiu do veículo. De acordo com a PM, o motociclista informou que ingeriu bebida alcoólica, e acabou preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. O veículo foi recolhido ao pátio do Detran.