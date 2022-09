Motociclista bate contra caminhão, cai na pista e sofre atropelamentos

Da Redação

O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi acionado para recolher o corpo do rapaz

Um motociclista de 33 anos morreu na noite desta sábado, 03, em um grave acidente na PR 444, em Arapongas, sentido a Mandaguari. A batida, seguida de múltiplo atropelamento, foi registrada no Km 07, em frente a chácara Sagrada Família, por volta das 22h.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o rapaz, identificado como Leandro dos Santos Silva, morador de Arapongas, pilotava uma Honda Dream, quando acabou batendo contra um caminhão. O choque provocou a queda do motociclista na pista, que em seguida, teria sido atropelado por pelo menos três carros.

Uma ambulância avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Paranavaí, seguia logo atrás do local onde aconteceu o acidente, porém, a equipe nada pode fazer, já que o motociclista morreu no local. O SAMU de Arapongas também foi acionado. Segundo os socorristas, apenas o motorista do caminhão envolvido no acidente teria parado para prestar o socorro. Os outros carros que teriam atropelado o rapaz, seguiram viagem.

Policiais rodoviários foram acionados para disciplinar o trânsito durante o atendimento do acidente, já que as pistas sentido Arapongas a Mandaguari ficaram interditadas. O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi acionado para recolher o corpo do rapaz, que deve ser liberado ainda neste domingo, 04, para a família.

