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Motociclista agride vítima e rouba mochila após pedido de R$ 20 ser negado

Assaltante abordou pedestre em Arapongas alegando precisar de dinheiro para comprar drogas; apenas materiais escolares foram levados

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 09:28:16 Editado em 09.07.2026, 09:28:11
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Motociclista agride vítima e rouba mochila após pedido de R$ 20 ser negado
Autor Foto: Imagem ilustrativa Freepik

Uma pessoa foi agredida e assaltada na noite desta quarta-feira (8) após negar dinheiro a um motociclista no bairro Vila Nova, em Arapongas, no norte do Paraná. O crime ocorreu na Rua Águias e, segundo a Polícia Militar, o assaltante fugiu levando apenas uma mochila com materiais escolares.

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De acordo com o registro da ocorrência, a vítima estava na rua quando foi surpreendida pelo suspeito, que se aproximou conduzindo uma motocicleta de cor vermelha. O homem, que vestia blusa preta, calça jeans e botinas, parou e exigiu dinheiro.

Segundo o relato repassado aos policiais, o assaltante foi direto sobre o motivo da abordagem: ele exigiu a quantia de R$ 20 afirmando que usaria o valor para comprar drogas.

Diante da recusa da vítima em entregar o dinheiro, o motociclista partiu para a agressão. Ele desferiu um tapa no pescoço da vítima e usou de força física para arrancar a mochila que ela carregava. Em seguida, o assaltante acelerou a moto e fugiu do local.

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A Polícia Militar foi acionada logo após o crime, por volta das 23h30. Equipes realizaram buscas e rondas pelas ruas do bairro e arredores na tentativa de localizar a motocicleta vermelha e identificar o autor, mas nenhum suspeito com essas características foi encontrado.

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AGRESSÃO ASSALTO crime no Paraná motocicleta segurança pública Vila Nova
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