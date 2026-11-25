Equipe do GTAM flagrou o motociclista em alta velocidade e realizando malabarismo em uma roda; além da ausência de placa

Um motociclista teve a moto apreendida no início da noite desta terça-feira (24) após fugir de uma fiscalização de trânsito, trafegar sem placa e empinar o veículo na Vila Araponguinha, em Arapongas. A ocorrência foi registrada por volta das 18h07 pela equipe do Grupo Tático de Apoio com Motocicletas (GTAM), na Rua Iratauá.

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De acordo com o relato da equipe, os agentes realizavam patrulhamento nas proximidades da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro quando avistaram a motocicleta circulando em alta velocidade e sem a placa traseira de identificação. Ao tentarem se aproximar para a abordagem, o condutor acelerou e conseguiu se distanciar inicialmente.

Alguns quarteirões à frente, o motociclista cometeu uma nova infração ao equilibrar o veículo em apenas uma roda, prática prevista no artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A equipe conseguiu alcançá-lo no cruzamento com a Rua Catirumbava e emitiu ordem de parada, mas o condutor voltou a desobedecer à determinação — infração prevista no artigo 195 do CTB — e retomou a fuga.

Após um novo acompanhamento, o motociclista foi finalmente interceptado e abordado na própria Rua Iratauá. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, e o jovem afirmou aos agentes que não pretendia continuar fugindo. Em consulta aos sistemas informatizados, constatou-se que ele possui Permissão para Dirigir (PPD), nas categorias AB, com validade até 5 de março de 2027.

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Na vistoria do veículo, além da falta da placa traseira, foi constatado que a lanterna traseira estava danificada. Diante das irregularidades, a equipe lavrou as notificações de trânsito pertinentes. O condutor foi orientado e liberado no local, enquanto a motocicleta foi removida ao pátio conveniado do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran), na sede da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM), para as providências administrativas cabíveis.