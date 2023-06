Motocicleta com motor adulterado é apreendida pela PM de Arapongas

Na noite deste domingo (11), uma motocicleta foi apreendida no Jardim Primavera, em Arapongas, no Norte do Paraná, por estar com o motor adulterado. A ocorrência foi registrada por volta das 21h44, quando a Polícia Militar (PM) realizava um patrulhamento.

Conforme informações, a equipe policial fazia uma ronda de rotina e avistou um homem pilotando uma motocicleta Honda CG 150 de cor cinza. De acordo com o boletim, atitudes suspeitas chamaram atenção das autoridades.

Após ser abordado, nada de ilícito foi encontrado com o homem. No entanto, ao verificar a moto, foi constatado que o motor não pertencia ao veículo, e a numeração estava parcialmente apagada.

O motociclista relatou às autoridades que comprou a moto através de um anúncio nas redes sociais. O indivíduo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

