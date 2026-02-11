Motocicleta com mais de R$ 20 mil em multas é apreendida em Arapongas

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Uma motocicleta foi apreendida durante uma fiscalização de trânsito realizada na manhã desta terça-feira (10), na Avenida Maracanã, no Parque Industrial, em Arapongas, no norte do Paraná.

A abordagem ocorreu por volta das 8h23, quando a equipe em patrulhamento nas proximidades do hospital 24 horas visualizou uma Honda CG 125 Fan com a placa de identificação suja e apagada, o que dificultava a leitura.

Após a abordagem, o condutor foi identificado e constatado que ele possuía habilitação regular. No entanto, durante a verificação no sistema informatizado, os agentes encontraram irregularidades no veículo.

Segundo a consulta, o último licenciamento da motocicleta havia sido pago em 2014. Além disso, o veículo acumulava 54 notificações e 21 autuações, totalizando R$ 20.068,58 em débitos.

Diante da situação, o condutor foi orientado e liberado no local. A motocicleta foi removida ao pátio do Detran, na 7ª Companhia Independente da Polícia Militar, para as medidas administrativas cabíveis.