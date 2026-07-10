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Motocicleta baixada e com chassi raspado é apreendida na Vila Edio

Abordagem policial revelou que veículo estava com sinal identificador adulterado e condutor com habilitação vencida

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 08:32:57 Editado em 10.07.2026, 08:32:49
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Motocicleta baixada e com chassi raspado é apreendida na Vila Edio
Autor Foto: Divulgação GM

Uma patrulha de rotina resultou na apreensão de uma motocicleta com graves irregularidades na manhã de quinta-feira (9), no bairro Vila Edio, em Arapongas. O veículo circulava com a placa de outro estado e apresentava sinais de adulteração.

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Os policiais militares suspeitaram da motocicleta após notarem que a tarjeta da placa indicava o estado de Santa Catarina, o que motivou a abordagem. Ao vistoriar o veículo, a equipe constatou que o número do chassi estava parcialmente raspado. Além disso, ao consultarem o sistema do Departamento de Trânsito (Detran), os agentes descobriram que a moto já havia recebido "baixa" definitiva, o que significa que ela não poderia mais circular em vias públicas.

O condutor informou aos policiais que não portava o documento do veículo e alegou que a motocicleta pertencia à sua namorada, que a teria comprado há cerca de um ano no município de Arapongas.

Durante a fiscalização dos documentos do motorista, a equipe verificou que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do homem estava vencida desde o final de maio deste ano.

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Diante dos crimes de adulteração de sinal identificador e das infrações de trânsito, o condutor foi detido e encaminhado à 22ª Subdivisão Policial para as providências cabíveis. A motocicleta foi apreendida.

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a abordagem policial Adulteração detenção de condutor fiscalização de trânsito irregularidades motocicleta
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