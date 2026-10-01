Motocicleta adulterada e droga são apreendidas em abordagem em Arapongas

Um entregador foi preso pela Guarda Municipal na noite de quarta-feira (30) após ser flagrado com uma motocicleta adulterada e drogas na região da Vila Industrial, em Arapongas. A ação ocorreu por volta das 21h, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas.

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A equipe patrulhava a área quando avistou uma motocicleta que já havia fugido de tentativas anteriores de fiscalização. Desta vez, ao receber a ordem de parada na Rua Rouxinol, na esquina com a Rua Tinguaçu, o condutor obedeceu e encostou o veículo.

Durante a verificação técnica dos dados do veículo, os agentes identificaram irregularidades graves. Embora o chassi estivesse devidamente cadastrado no sistema, o número do motor apresentava sinais de rasura parcial, impedindo a leitura completa. Além disso, a cor original registrada no documento era laranja, mas a motocicleta estava totalmente pintada de preto. O condutor alegou não saber o motivo das alterações no motor.

Para piorar a situação do entregador, os guardas constataram no sistema que ele estava com o direito de dirigir suspenso.

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Foto: Guarda Municipal Foto: Guarda Municipal

Durante a busca nos pertences do rapaz, nada de ilícito foi encontrado com ele. Contudo, na mochila de entregas que carregava, os agentes apreenderam R$ 395,00 em dinheiro trocado e uma porção de 5,7 gramas de "Dry", um tipo concentrado de maconha. Ele alegou que a substância era para consumo próprio.

O homem foi contido com algemas por conta de sua agitação durante o procedimento e levado para a 5ª Central Regional de Flagrantes de Arapongas, onde permaneceu à disposição da Justiça. A motocicleta e os materiais apreendidos também foram entregues à delegacia.