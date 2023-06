Moto vai parar embaixo de carro em colisão na área central

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, na manhã desta segunda-feira (12) em Arapongas. A colisão ocorreu em um cruzamento entre as Ruas Pavão e Marabu, na área central da cidade, e duas mulheres ficaram feridas.

A mulher que pilotava a motocicleta sofreu uma fratura na tíbia por conta da colisão. Inclusive, a moto dela foi parar embaixo do veículo envolvido na batida, um Volkswagen Crossfox.

A motociclista recebeu os primeiros cuidados no local e, na sequência, foi levada para o Hospital Norte do Paraná (Honpar).

A outra vítima, que era motorista do Crossfox, realizou uma cirurgia em um dos joelhos recentemente. Devido ao acidente, ela começou a sentir dores na região operada e precisou ser encaminhada pelo Samu para uma avaliação médica.

A Guarda Municipal (GM) também auxiliou na ocorrência, administrando o tráfego de veículos.

Com informações da TV Mais Arapongas.

