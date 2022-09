Moto vai parar debaixo de ônibus escolar em Arapongas; Samu é chamado

Da Redação

Moto foi parar debaixo do ônibus

Um acidente entre um ônibus escolar e uma motocicleta foi registrado no final da tarde desta quinta-feira (22), por volta das 17h30, no cruzamento das ruas Rouxinol e Alcatraz, na área central de Arapongas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para atender o motociclista que, de acordo com os socorristas, sofreu ferimentos considerados leves e foi encaminhado para o hospital Santa Casa.

De acordo com testemunhas, o ônibus, ao realizar uma conversão à direita, acabou atingindo a motocicleta, uma Honda Biz, que foi parar debaixo do veículo escolar. A vítima estaria no ponto cego do motorista do ônibus.

Agentes da Guarda Municipal (GM) também foram ao local e controlaram o trânsito da região do acidente.

fonte: Reportagem Marcelo Oliveira Apesar do susto, o motociclista não sofreu ferimentos graves e foi levado à Santa Casa

