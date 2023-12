Moto furtada em Cambé é recuperada pela PM em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Uma motocicleta modelo Honda/XRE 300, que havia sido furtada em Cambé, foi recuperada pelo Polícia Militar (PM) em Arapongas durante a tarde deste sábado (2).

De acordo com os policiais, os agentes receberam informações de que a Guarda Municipal estava realizando o acompanhamento do homem que estava pilotando a motocicleta furtada, no entanto, os GMs haviam perdidão o suspeito de vista.

Após um patrulhamento, os PMs avistaram o suspeito na rua Iratauá e iniciou o acompanhamento. A perseguição se deu até a Avenida Maracanã, onde os PMs precisaram atirar no pneu da moto por conta do suspeito estar tentando derrubar os agentes das motocicletas com chutes, segundo a PM.

O suspeito então caiu da moto e foi abordado pelos policiais. Segundo os agentes, o homem afirmou que furtou a moto para pagar uma dívida de uma arma de fogo que pegou emprestada para cometer um roubo, mas acabou sendo apreendida. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Arapongas.

