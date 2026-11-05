Moto em estado precário e com 14 anos de atraso é retida em Arapongas

Condutor flagrado pela Guarda Municipal estava com a habilitação vencida há mais de um ano e trafegava sem freios e faróis

Uma motoneta foi apreendida pela Guarda Municipal de Arapongas na manhã desta quarta-feira (4), no Jardim Aeroporto. O veículo circulava com a documentação irregular desde 2012 e apresentava diversas falhas mecânicas e elétricas que colocavam em risco a segurança do trânsito.

-LEIA MAIS: Carreta enrosca em fiação e derruba postes sobre carro e muro em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A abordagem ocorreu por volta das 10h50, na Rua Tico Tico Rei, durante um patrulhamento preventivo nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os agentes desconfiaram do estado de conservação visível de uma Honda C100 Biz preta e decidiram parar o motociclista para averiguação.

Durante a fiscalização, a equipe constatou que o motorista estava com o documento de habilitação vencido desde agosto de 2025. Além disso, o licenciamento do veículo não era pago há 14 anos.

A vistoria apontou que a moto trafegava com pneus desgastados, sistema elétrico completamente apagado e freios que não funcionavam corretamente, tornando o transporte inviável para circulação em vias públicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após os procedimentos, o condutor recebeu orientações da equipe e foi liberado no próprio endereço. Já a motoneta foi guinchada e encaminhada ao pátio da Polícia Militar, onde ficará retida à disposição das providências administrativas de trânsito.