Moto é furtada em Arapongas durante a madrugada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A moto, placa AJA9H53, ainda não foi encontrada

Uma moto Honda CG 125 prata foi furtada em Arapongas, na madrugada deste sábado. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência. O dono contou que estava em casa, conversando com alguns amigos e que a motocicleta estava estacionada.

continua após publicidade .

O rapaz ainda disse que ouviu um barulho de partida e ao verificar, percebeu que a moto não estava mais no local, que havia sido furtada.

A moto, placa AJA9H53, ainda não foi encontrada. Um Boletim de Ocorrência foi registrado.

continua após publicidade .

Trabalhador tem moto furtada no centro de Apucarana

Uma moto modelo Honda XR 250 tornado placa AOS0H47 foi furtada em Apucarana. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (3). O dono da motocicleta contou que estacionou o veículo em frente ao trabalho dele, na Rua Geremias Lunardelli, no centro da cidade.

O rapaz chamou a Polícia Militar (PM) e contou que chegou no emprego por volta das 7h30, que estacionou a moto e ao sair no intervalo do almoço percebeu o crime. Buscas foram feitas mas até o momento a XR não foi encontrada.

Siga o TNOnline no Google News