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CRIME

Moto é furtada de garagem em Arapongas enquanto dono assistia ao jogo do Brasil

Veículo estava com a chave na ignição e portão da residência, no Jardim San Rafael, não foi trancado

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 07:40:59 Editado em 25.06.2026, 07:40:46
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Moto é furtada de garagem em Arapongas enquanto dono assistia ao jogo do Brasil
Autor Vítima assistia a transmissão do jogo quando foi furtada - Foto: Imagem ilustrativa/Freepik

Um morador do Jardim San Rafael, em Arapongas, teve sua motocicleta furtada de dentro da própria garagem na noite de quarta-feira (24). O crime aconteceu em um momento de distração da vítima, que assistia ao jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo.

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De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o proprietário estacionou o veículo — uma Honda CG 160 Fan vermelha — na garagem de casa e deixou a chave na ignição. Ele apenas encostou o portão, sem trancá-lo, e entrou na residência para assistir à partida do Brasil.

O furto só foi constatado após o término da partida. Ao sair para buscar a esposa no trabalho, o morador percebeu que a moto e um capacete preto, que havia sido deixado em cima do veículo, haviam desaparecido.

A polícia foi acionada ao local, registrou o caso e iniciou buscas pela região na tentativa de localizar a motocicleta e os possíveis autores do crime. Até o momento do registro, o veículo não havia sido recuperado.

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ARAPONGAS Copa do Mundo furto de motocicleta jardim san rafael POLICIA MILITAR segurança residencial
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