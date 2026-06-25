Moto é furtada de garagem em Arapongas enquanto dono assistia ao jogo do Brasil

Um morador do Jardim San Rafael, em Arapongas, teve sua motocicleta furtada de dentro da própria garagem na noite de quarta-feira (24). O crime aconteceu em um momento de distração da vítima, que assistia ao jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo.

-LEIA MAIS: Homem ameaça ex-mulher com faca e puxa seu cabelo em Bom Sucesso

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o proprietário estacionou o veículo — uma Honda CG 160 Fan vermelha — na garagem de casa e deixou a chave na ignição. Ele apenas encostou o portão, sem trancá-lo, e entrou na residência para assistir à partida do Brasil.

O furto só foi constatado após o término da partida. Ao sair para buscar a esposa no trabalho, o morador percebeu que a moto e um capacete preto, que havia sido deixado em cima do veículo, haviam desaparecido.

A polícia foi acionada ao local, registrou o caso e iniciou buscas pela região na tentativa de localizar a motocicleta e os possíveis autores do crime. Até o momento do registro, o veículo não havia sido recuperado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



