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TRÂNSITO

Moto de leilão com placa e tarjeta adulteradas é apreendida na Av. Maracanã

Veículo com irregularidades e adulterações foi interceptado durante patrulhamento; condutor não tinha CNH

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 09:02:28 Editado em 28.07.2026, 09:02:21
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Moto de leilão com placa e tarjeta adulteradas é apreendida na Av. Maracanã
Autor Foto: Divulgação GM

Um homem sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi detido na manhã de segunda-feira (27) após ser flagrado pilotando uma motocicleta com sinais de adulteração e tarjeta incompatível na Avenida Maracanã, na Vila Industrial, em Arapongas.

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A abordagem ocorreu por volta das 8h53, durante um patrulhamento preventivo da Guarda Municipal na região. A equipe suspeitou do condutor de uma moto branca que ostentava a identificação de Londrina e realizou a abordagem para fiscalização de trânsito.

Durante a checagem dos documentos e do veículo, os policiais constataram diversas irregularidades: O condutor não possuía CNH. A consulta ao sistema revelou que a motocicleta é baixada de leilão no estado de Santa Catarina e deveria ostentar a tarjeta do município de Criciúma (SC), e não de Londrina. O chassi apresentava duas perfurações — embora os números continuassem legíveis. Além disso, não foi possível identificar a numeração do motor no sistema informatizado.

O homem foi conduzido sem o uso de algemas no banco traseiro da viatura e levado, juntamente com a motocicleta, para a 22ª Subdivisão Policial (SDP), onde foi apresentado à autoridade de plantão para os procedimentos cabíveis.

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AutorFoto: Divulgação GM


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