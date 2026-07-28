Moto de leilão com placa e tarjeta adulteradas é apreendida na Av. Maracanã

Um homem sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi detido na manhã de segunda-feira (27) após ser flagrado pilotando uma motocicleta com sinais de adulteração e tarjeta incompatível na Avenida Maracanã, na Vila Industrial, em Arapongas.

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A abordagem ocorreu por volta das 8h53, durante um patrulhamento preventivo da Guarda Municipal na região. A equipe suspeitou do condutor de uma moto branca que ostentava a identificação de Londrina e realizou a abordagem para fiscalização de trânsito.

Durante a checagem dos documentos e do veículo, os policiais constataram diversas irregularidades: O condutor não possuía CNH. A consulta ao sistema revelou que a motocicleta é baixada de leilão no estado de Santa Catarina e deveria ostentar a tarjeta do município de Criciúma (SC), e não de Londrina. O chassi apresentava duas perfurações — embora os números continuassem legíveis. Além disso, não foi possível identificar a numeração do motor no sistema informatizado.

O homem foi conduzido sem o uso de algemas no banco traseiro da viatura e levado, juntamente com a motocicleta, para a 22ª Subdivisão Policial (SDP), onde foi apresentado à autoridade de plantão para os procedimentos cabíveis.

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Foto: Divulgação GM Foto: Divulgação GM



