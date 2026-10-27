Moto com R$ 27 mil em multas é apreendida após piloto ser pego de chinelo

Condutor e garupa não tinham habilitação; veículo chamou a atenção da Guarda Municipal pelo escapamento barulhento na Vila Aparecida, em Arapongas

Uma motocicleta com cerca de R$ 27 mil acumulados em débitos de trânsito foi apreendida pela Guarda Municipal no final da tarde desta segunda-feira (26), no bairro Vila Aparecida, em Arapongas. A apreensão ocorreu após os agentes decidirem abordar o veículo devido ao barulho excessivo do escapamento e por notarem que o piloto conduzia a moto usando chinelos.

- LEIA MAIS: Homem é preso por tráfico após tentar fugir da polícia em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante o patrulhamento preventivo pela Rua Rouxinol, por volta das 18h15, a equipe deu ordem de parada aos ocupantes. Na fiscalização, os guardas constataram que nem o condutor nem o passageiro possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ao puxarem a placa no sistema, os agentes descobriram o alto valor pendente em multas. A equipe de segurança ainda ofereceu a oportunidade para que os ocupantes chamassem uma pessoa devidamente habilitada para assumir a direção e retirar o veículo do local. Como não conseguiram acionar nenhum responsável, a moto foi recolhida e levada ao pátio da Polícia Militar para as providências administrativas necessárias.