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TRÂNSITO

Moto com R$ 27 mil em multas é apreendida após piloto ser pego de chinelo

Condutor e garupa não tinham habilitação; veículo chamou a atenção da Guarda Municipal pelo escapamento barulhento na Vila Aparecida, em Arapongas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Moto com R$ 27 mil em multas é apreendida após piloto ser pego de chinelo
Autor Foto: Divulgação GM Arapongas

Uma motocicleta com cerca de R$ 27 mil acumulados em débitos de trânsito foi apreendida pela Guarda Municipal no final da tarde desta segunda-feira (26), no bairro Vila Aparecida, em Arapongas. A apreensão ocorreu após os agentes decidirem abordar o veículo devido ao barulho excessivo do escapamento e por notarem que o piloto conduzia a moto usando chinelos.

- LEIA MAIS: Homem é preso por tráfico após tentar fugir da polícia em Arapongas

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Durante o patrulhamento preventivo pela Rua Rouxinol, por volta das 18h15, a equipe deu ordem de parada aos ocupantes. Na fiscalização, os guardas constataram que nem o condutor nem o passageiro possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ao puxarem a placa no sistema, os agentes descobriram o alto valor pendente em multas. A equipe de segurança ainda ofereceu a oportunidade para que os ocupantes chamassem uma pessoa devidamente habilitada para assumir a direção e retirar o veículo do local. Como não conseguiram acionar nenhum responsável, a moto foi recolhida e levada ao pátio da Polícia Militar para as providências administrativas necessárias.

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apreensão de motocicletas Débitos de Trânsito fiscalização de trânsito GUARDA MUNICIPAL Multas de Veículos segurança pública
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