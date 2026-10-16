Moto com placa pendurada e débitos é guinchada pela GM em Arapongas

Uma motocicleta que trafegava em alta velocidade e com a placa solta foi apreendida por agentes da guarda municipal na tarde de quinta-feira (15), no Parque Industrial, em Arapongas. A abordagem ocorreu por volta das 16h35 na Avenida Maracanã, durante um patrulhamento de rotina na zona leste do município.

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A equipe policial decidiu parar o veículo ao notar o excesso de velocidade e o estado da placa de identificação, que estava pendurada. Durante a revista nos dois ocupantes, nenhum item ilícito foi encontrado.

No entanto, ao consultar a documentação do veículo, os agentes verificaram que a moto estava com o licenciamento atrasado. Por conta da irregularidade administrativa, a motocicleta foi apreendida e recolhida ao pátio da Polícia Militar. O piloto e o passageiro foram liberados após a fiscalização.