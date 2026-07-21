Moto com numeração raspada leva mulher para a delegacia em Arapongas

Veículo estava estacionado na calçada e havia sido comprado por R$ 3,5 mil de uma colega de trabalho sob a justificativa de ser "de sítio"

Uma mulher foi parar na delegacia no início da tarde desta terça-feira (21) após a Polícia Militar encontrar uma motoneta com sinais de falsificação estacionada em frente à sua casa, no Conjunto Araucária, em Arapongas. O veículo estava com o chassi danificado e a numeração do motor totalmente apagada.

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A apreensão ocorreu por volta das 13h. Uma equipe da PM fazia um patrulhamento de rotina pelo bairro quando desconfiou de uma Honda Biz verde que estava parada em cima da calçada. Ao realizarem a vistoria, os policiais constataram que a placa utilizada na moto pertencia, na verdade, a um veículo que já havia sido baixado e retirado de circulação pelo departamento de trânsito em Londrina.

A falsificação ia além da placa. Segundo a polícia, os números de identificação do chassi foram raspados para impedir o reconhecimento e remarcados de forma torta, bem diferente do padrão original de fábrica. A etiqueta que marca o ano de fabricação também foi arrancada e o número do motor havia sido lixado até sumir completamente.

Durante a abordagem, a moradora da residência saiu para atender os policiais e confirmou ser a dona da motoneta. Aos agentes, ela relatou ter comprado o veículo em agosto de 2024 por R$ 3.500,00 de uma colega de trabalho. A vendedora teria dito na época que a moto não possuía documentos pois era utilizada apenas em propriedade rural.

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Como as adulterações indicam crime de falsificação e não um procedimento legal de descarte de veículos, a dona da moto recebeu voz de prisão. Ela foi encaminhada junto com a motoneta apreendida para a Delegacia de Polícia Civil de Arapongas, que agora ficará responsável por investigar a origem do veículo.