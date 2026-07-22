Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
POLICIAL

Moto com chassi raspado e placa irregular é apreendida em Arapongas

Veículo estava estacionado em cima da calçada e proprietária alega ter comprado a motoneta sem documentação em 2024

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.07.2026, 09:37:13 Editado em 22.07.2026, 09:36:58
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Moto com chassi raspado e placa irregular é apreendida em Arapongas
Autor Foto: Arquivo TN

Uma motoneta com sinais de adulteração nas numerações e na placa foi apreendida pela Polícia Militar no Conjunto Araucária, em Arapongas. A ação ocorreu após a equipe suspeitar do veículo, que estava estacionado em cima de uma calçada.

📰 LEIA MAIS: Ex-marido arromba casa para recuperar celular e deixa rastro de destruição

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante a fiscalização na Honda C100 Biz verde, os policiais constataram diversas irregularidades graves:

A identificação não possuía a marca do fabricante e trazia o nome de Londrina referente a um veículo já retirado de circulação (baixado) pelo Detran.

A numeração do chassi apresentava marcas de adulteração com caracteres desalinhados, enquanto a identificação do motor estava completamente apagada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A etiqueta que indica o ano de fabricação do veículo havia sido removida.

A moradora da residência em frente ao local onde a motoneta estava parada se apresentou como proprietária. Questionada sobre a origem do veículo, ela relatou ter comprado a motoneta em agosto de 2024 por R$ 3.500,00 de uma colega de trabalho. Segundo o depoimento, a vendedora teria afirmado na época que o veículo não possuía documentação e era utilizado apenas em um sítio.

Diante do estado de adulteração completa das numerações — situação que diverge do procedimento padrão de baixa do Detran —, o veículo e a mulher foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
adulteração de veículos ARAPONGAS Delegacia de Polícia Civil Irregularidades de registro motoneta POLICIA MILITAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV