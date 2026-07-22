Moto com chassi raspado e placa irregular é apreendida em Arapongas

Veículo estava estacionado em cima da calçada e proprietária alega ter comprado a motoneta sem documentação em 2024

Uma motoneta com sinais de adulteração nas numerações e na placa foi apreendida pela Polícia Militar no Conjunto Araucária, em Arapongas. A ação ocorreu após a equipe suspeitar do veículo, que estava estacionado em cima de uma calçada.

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Durante a fiscalização na Honda C100 Biz verde, os policiais constataram diversas irregularidades graves:

A identificação não possuía a marca do fabricante e trazia o nome de Londrina referente a um veículo já retirado de circulação (baixado) pelo Detran.

A numeração do chassi apresentava marcas de adulteração com caracteres desalinhados, enquanto a identificação do motor estava completamente apagada.

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A etiqueta que indica o ano de fabricação do veículo havia sido removida.

A moradora da residência em frente ao local onde a motoneta estava parada se apresentou como proprietária. Questionada sobre a origem do veículo, ela relatou ter comprado a motoneta em agosto de 2024 por R$ 3.500,00 de uma colega de trabalho. Segundo o depoimento, a vendedora teria afirmado na época que o veículo não possuía documentação e era utilizado apenas em um sítio.

Diante do estado de adulteração completa das numerações — situação que diverge do procedimento padrão de baixa do Detran —, o veículo e a mulher foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

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