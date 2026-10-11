Moto com 91 multas e dívida de R$ 20 mil é apreendida pela GM em Arapongas

Uma motocicleta com licenciamento atrasado há três anos e acumulando mais de R$ 20 mil em débitos foi apreendida pela Guarda Municipal (GM) de Arapongas na manhã do último sábado (10). A abordagem aconteceu por volta das 11h, na Avenida Gaturamo, na região do Jardim Primavera.

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A equipe da GM realizava um patrulhamento de rotina pelo bairro quando notou o veículo, uma Honda Titan de cor verde, emitindo um barulho excessivamente alto. Ao dar ordem de parada para verificar a situação do escapamento, os agentes iniciaram a fiscalização padrão.

Durante a consulta ao sistema, os guardas descobriram um histórico impressionante de irregularidades: o último licenciamento da moto havia sido pago em 2023 e o veículo acumulava aproximadamente 91 infrações de trânsito, totalizando R$ 20.736,95 em multas e taxas atrasadas. Para agravar a situação, o homem que pilotava a motocicleta não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Como não havia mandados de prisão ou outros crimes em flagrante, o condutor foi orientado pelos agentes sobre as infrações e liberado no local da abordagem. Já a motocicleta foi recolhida e encaminhada por um guincho ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran), localizado na 7ª Companhia da Polícia Militar, para que as devidas providências legais sejam tomadas.