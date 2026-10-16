Moto adulterada e sem licenciamento é apreendida no Centro de Arapongas

Condutor não tinha habilitação e trafegava com veículo em mau estado de conservação perto de cemitério

Uma motocicleta com escapamento barulhento e diversas irregularidades foi apreendida por agentes da Guarda Municipal na manhã de quinta-feira (15), no Centro de Arapongas. A abordagem ocorreu na Rua Sabiá, perto do Cemitério Municipal, durante um patrulhamento de rotina.

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A equipe decidiu parar o veículo, uma Honda CG 125 Fan de cor preta, ao notar o barulho excessivo vindo do escapamento adulterado. Durante a fiscalização e a checagem da documentação, os guardas constataram que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o licenciamento da moto estava vencido.

Além das infrações de trânsito e da falta de documento, o veículo apresentava sérios problemas de segurança, como pneus totalmente gastos, falta de filtro de ar e alteração proibida na iluminação, com uso de lâmpada Led.

Diante do conjunto de irregularidades registradas na abordagem, a motocicleta foi multada e guinchada para o pátio do órgão de trânsito competente. O condutor recebeu orientações dos agentes e foi liberado no local com o capacete.