Concessionária prevê entrega da unidade para maio de 2027; motoristas que precisam fazer o retorno no trecho devem utilizar acesso 800 metros à frente

A concessionária Motiva Paraná iniciou a construção de uma nova base operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 194 da BR-369, em Arapongas. Com previsão de entrega para maio de 2027, o projeto visa modernizar as condições de trabalho dos agentes e aprimorar o atendimento aos motoristas que trafegam pela rodovia.

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Em razão das obras, o tráfego no trecho sofrerá alteração. O retorno localizado no quilômetro 194, na pista sentido sul da BR-369, será interditado. Como alternativa, os condutores poderão utilizar um acesso situado 800 metros à frente.

A nova unidade terá uma área total de 580,70 metros quadrados, divididos em três estruturas projetadas para atender às demandas operacionais da corporação. O bloco principal, com 257,75 metros quadrados, abrigará sala operacional e de espera, alojamentos, vestiários, banheiros operacionais e sanitários masculinos e femininos adaptados para pessoas com deficiência (PcD), além de copa e estacionamento exclusivo para viaturas.

Segundo o gerente de Engenharia e Obras da concessionária, Alex Sandro Rigo, o investimento busca oferecer suporte adequado ao trabalho policial. "A nova base operacional contará com instalações mais modernas e funcionais e reflete o compromisso da Motiva Paraná com o conforto e o suporte necessário aos policiais, garantindo ambientes mais adequados para desempenharem suas importantes funções. Além disso, este investimento reforça nosso propósito de contribuir para a segurança e bem-estar tanto dos agentes quanto dos motoristas que utilizam nossas rodovias diariamente", afirmou.

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A obra em Arapongas integra as obrigações previstas no contrato de concessão da Motiva Paraná. Ao todo, a empresa deverá construir sete bases operacionais destinadas às forças de segurança, sendo cinco voltadas à PRF e duas ao Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).