Mortos em confronto em Arapongas são identificados; confira

Os dois homens que morreram após troca de tiros com a Polícia Militar (PM) de Arapongas na tarde de sábado (9), foram identificados. Maicon Lázaro Mendes dos Santos, de 33 anos e Marcos Antônio Nogueira, de 29, eram moradores do município. Os corpos já foram liberados para velório e sepultamento, que ocorreu às 16h deste domingo (10).

A PM, através do Boletim de Ocorrência, informou que um motociclista ao passar por uma propriedade próxima da PR-444 flagrou um Corsa prata, com dois homens dentro do veículo e armados, então equipes foram para o local.

Ainda de acordo com a PM, ao chegar na localidade, os dois suspeitos foram flagrados, porém, não respeitaram a ordem de abordagem, desembarcaram do carro com armas em punho, apontando e atirando na direção dos policiais, que revidaram. O passageiro foi atingido e o motorista correu tentando fugir pelo matagal.

Os policiais entraram na mata, um novo confronto aconteceu e o homem foi atingido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas os dois suspeitos morreram no local.

Os policiais encontraram uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38, com a numeração suprimida. Conforme a PM, as armas foram usadas pelos suspeitos durante o confronto. A polícia não informou se os homens estão envolvidos com crimes. A Polícia Civil deve investigar a troca de tiros.