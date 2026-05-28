Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Arapongas

publicidade
INVESTIGAÇÃO

Morte de jovem de19 anos é investigada pela polícia em Arapongas

A confirmação da causa da morte dependerá dos exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML)

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 08:58:04 Editado em 28.05.2026, 08:57:59
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Morte de jovem de19 anos é investigada pela polícia em Arapongas
Autor Foto: Arquivo TN

Uma jovem de 19 anos morreu na tarde quarta-feira (27), em uma residência no Jardim São Bento, em Arapongas. O caso é investigado pela Polícia Civil como morte suspeita, com indícios de possível overdose.

- LEIA MAIS: Acidente de trânsito deixa dois jovens feridos na Avenida Minas Gerais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Equipes da Polícia Militar e do Samu foram acionadas para atender a ocorrência. No local, os socorristas tentaram prestar atendimento à jovem, mas o óbito foi constatado pelo médico da unidade avançada.

De acordo com informações preliminares repassadas pela polícia, a vítima possivelmente sofreu uma parada cardiorrespiratória relacionada ao consumo de entorpecentes. A confirmação da causa da morte dependerá dos exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML).

Durante o atendimento, os policiais localizaram no quarto da jovem uma quantidade de substância análoga à cocaína, que foi apreendida e encaminhada para perícia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Familiares relataram a policia que a jovem havia passado mal no dia anterior após consumir drogas. Ela chegou a receber atendimento hospitalar e foi liberada ainda durante a noite.

Nesta quarta-feira, conforme o relato da família, a jovem retornou do trabalho, almoçou e foi descansar no quarto. Pouco tempo depois, foi encontrada desacordada.

A Polícia Civil e o IML estiveram no local para os procedimentos de investigação. O caso segue sendo apurado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ARAPONGAS investigação morte suspeita overdose polícia civil Substâncias entorpecentes
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV