Morte de jovem de 33 anos gera comoção em Arapongas
Familiares e amigos se despediram de Luana Mikelly Martins de Novaes nesta terça-feira (16)
Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 12:26:48 Editado em 16.06.2026, 14:06:50
Foto: Arquivo pessoal
O sepultamento de Luana Mikelly Martins de Novaes, de 33 anos, reuniu familiares e amigos na manhã desta terça-feira (16), em Arapongas, e gerou grande comoção entre pessoas que conviveram com a jovem.
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O velório aconteceu na Capela Nobre Aliança, onde dezenas de pessoas prestaram as últimas homenagens. O sepultamento foi realizado às 10 horas no Cemitério Municipal de Arapongas.
Nas redes sociais, amigos e familiares publicaram mensagens de despedida e homenagens, destacando a tristeza causada pela partida precoce de Luana.
Aos 33 anos, Luana deixa familiares, amigos e pessoas que compartilharam momentos de sua trajetória.
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