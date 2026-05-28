Morte de jovem de 19 anos é investigada pela polícia em Arapongas

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Uma jovem de 19 anos morreu na tarde quarta-feira (27), em uma residência no Jardim São Bento, em Arapongas. O caso é investigado pela Polícia Civil como morte suspeita, com indícios de possível overdose.

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Equipes da Polícia Militar e do Samu foram acionadas para atender a ocorrência. No local, os socorristas tentaram prestar atendimento à jovem, mas o óbito foi constatado pelo médico da unidade avançada.

De acordo com informações preliminares repassadas pela polícia, a vítima possivelmente sofreu uma parada cardiorrespiratória relacionada ao consumo de entorpecentes. A confirmação da causa da morte dependerá dos exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML).

Durante o atendimento, os policiais localizaram no quarto da jovem uma quantidade de substância análoga à cocaína, que foi apreendida e encaminhada para perícia.

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Familiares relataram a policia que a jovem havia passado mal no dia anterior após consumir drogas. Ela chegou a receber atendimento hospitalar e foi liberada ainda durante a noite.

Nesta quarta-feira, conforme o relato da família, a jovem retornou do trabalho, almoçou e foi descansar no quarto. Pouco tempo depois, foi encontrada desacordada.

A Polícia Civil e o IML estiveram no local para os procedimentos de investigação. O caso segue sendo apurado.