Morte de cabeleireiro assassinado gera comoção em Arapongas
Crime ocorreu em Miraselva, onde a vítima também atuava profissionalmente; suspeito foi preso
Gerou comoção em Arapongas a morte do cabeleireiro Kaio Scaloni, de 33 anos, ocorrida na cidade de Miraselva. Ele foi encontrado morto e o caso é tratado como homicídio pela Polícia Civil. O profissional mantinha salões de beleza nas duas cidades.
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Segundo informações da rádio Paiquerê, de Londrina, o corpo de Kaio foi encontrado nos fundos da residência de um familiar, com sinais de estrangulamento, que é apontado como a causa inicial da morte.
O principal suspeito do crime é um jovem de 22 anos, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) e teria confessado o crime.
A proprietária da residência onde o crime aconteceu é a avó da vítima, que encontrou o corpo de chamou as autoridades.
A morte gerou diversas manifestações de luto por parte dos moradores de Arapongas, onde Kaio atuava profissionalmente e vivia.
A Polícia Civil investiga as motivações do crime.
O sepultamento ocorre nesta terça-feira (7), às 9 horas, em Miraselva.