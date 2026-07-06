Morte de cabeleireiro assassinado gera comoção em Arapongas

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Crime ocorreu em Miraselva, onde a vítima também atuava profissionalmente; suspeito foi preso

Gerou comoção em Arapongas a morte do cabeleireiro Kaio Scaloni, de 33 anos, ocorrida na cidade de Miraselva. Ele foi encontrado morto e o caso é tratado como homicídio pela Polícia Civil. O profissional mantinha salões de beleza nas duas cidades.

-LEIA MAIS: Arapongas registra novo acidente envolvendo patinete elétrico

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo informações da rádio Paiquerê, de Londrina, o corpo de Kaio foi encontrado nos fundos da residência de um familiar, com sinais de estrangulamento, que é apontado como a causa inicial da morte.

O principal suspeito do crime é um jovem de 22 anos, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) e teria confessado o crime.

A proprietária da residência onde o crime aconteceu é a avó da vítima, que encontrou o corpo de chamou as autoridades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A morte gerou diversas manifestações de luto por parte dos moradores de Arapongas, onde Kaio atuava profissionalmente e vivia.

A Polícia Civil investiga as motivações do crime.

O sepultamento ocorre nesta terça-feira (7), às 9 horas, em Miraselva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Foto: Reprodução Foto: Reprodução



