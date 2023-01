Morte de adolescente de 16 anos gera comoção em Arapongas

Da Redação

Rebeca Ferraz de Oliveira, de 16 anos, lutava contra um câncer

A morte precoce de Rebeca Ferraz de Oliveira, de 16 anos, gerou comoção em Arapongas, nesta quarta-feira (4). De acordo com pessoas próximas da família, a jovem lutava contra um câncer há algum tempo e não resistiu às complicações causadas pela doença.

O velório ocorre na Capela do Prever e o sepultamento será nesta quinta-feira (5), no Cemitério Municipal de Arapongas. O horário ainda não definido pela família.

Familiares e amigos lamentaram a morte de Rebeca nas redes sociais:

"Tá aí uma menina que lutou e foi guerreira até o último momento. Isso faz a gente parar e agradecer, assim como ela sempre fez. Dificilmente viam ela abatida, sempre com sorriso no rosto. Adorou ao Senhor até seu último suspiro. Uma adoradora com excelência chegou o dia de descansar nos braços do Pai, princesa".

"Minha menina que tanto brilhou aqui na terra, agora brilha no céu. Espero te encontrar lá na outra dimensão. Hoje, me despeço de você com uma dor no coração, mas com calma na alma, pois sei que você descansa".

"Meus sentimentos. Descanse em paz, guerreira. Que Deus lhe dê o descanso merecido e que Deus conforte os corações de todos os familiares e amigos nesse momento tão difícil descanse em paz na eternidade".

