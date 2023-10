Morre segunda vítima de acidente na PR-218 em Arapongas

Morreu a segunda vítima do grave acidente registrado na tarde desta terça-feira (24) na PR-218, entre Arapongas e Sabáudia, no norte do Paraná. Outro ocupante do veículo da Saúde de Terra Rica, o homem chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas foi a óbito ao chegar no Hospital Norte Paranaense (Honpar).

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da unidade hospitalar. O homem, de 62 anos, morreu às 17h15. A outra vítima, de 71 anos, faleceu ainda no local. Eles retornavam de uma consulta no Honpar, em Arapongas, com um veículo Chevrolet Spin da Saúde de Terra Rica. Uma outra pessoa, de 59 anos, que ocupava o carro, em estado considerado grave, também foi levada ao hospital.

Acidente na PR-218 deixa uma pessoa morta em Arapongas

O veículo deles colidiu frontalmente contra um carro modelo Volvo XC60, com placas de Sorocaba-SP, que era ocupado por dois homens. O motorista, de 28 anos, foi socorrido pelo Samu e o passageiro, de 23, foi atendido pelo Siate, do Corpo de Bombeiros. Eles sofreram ferimentos considerados leves e moderados, informaram os socorristas.

Três ambulâncias foram mobilizadas, além de um caminhão do Corpo de Bombeiros. As vítimas do veículo de Terra Rica ficaram presas às ferragens.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu na altura do km 233 da rodovia. O veículo de Sorocaba teria invadido a pista contrária, provocando a colisão frontal.

A Prefeitura de Terra Rica divulgou, pelas redes sociais, nota preliminar sobre o acidente, no qual ainda confirmava apenas um óbito.

Veja a nota na íntegra:

Nota: Acidente envolvendo veículo da Secretaria Municipal de Saúde

A Prefeitura Municipal de Terra Rica informa e lamenta profundamente a fatalidade registrada na tarde desta terça-feira (24), envolvendo um veículo da Secretaria Municipal de Saúde.

O veículo Spin estava retornando de consulta em Arapongas com 02 passageiros e o motorista, quando colidiu na PR218 com outro veículo (Volvo). Lamentavelmente, o usuário do serviço de transporte da saúde, Severino Alves da Costa, faleceu no local. O motorista Luiz Antonio Duron e a outra ocupante Elizabete Maria da Costa ficaram feridos e foram encaminhados em estado grave para o Hospital Honpar em Arapongas.

Logo que tomou conhecimento do acidente, o executivo e a secretária de saúde deslocaram uma equipe para acompanhar e dar assistência aos envolvidos. Além de estar à disposição para auxiliar os parentes das vítimas no que for preciso.Até o momento, são essas as informações apuradas.

