Morre passageiro de ônibus que bateu em traseira de caminhão na PR-444

Morreu na noite deste sábado (16) no Hospital Norte do Paraná (Honpar) José Maria Ferreira, de 59 anos, passageiro do ônibus da Viação Garcia que se envolveu em um acidente com um caminhão em Arapongas. A morte foi confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana, que foi acionado para remover o corpo por volta das 22h40. A colisão que vitimou José foi registrada na noite de quinta-feira (14), no km 2 da PR-444, em Arapongas, no norte do Paraná. E foi a segunda colisão do tipo em menos de uma semana, praticamente no mesmo ponto da rodovia.

continua após publicidade

José Maria Ferreira era morador de Campo Mourão e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Norte do Paraná (Honpar).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o ônibus possuía 29 passageiros. Desses, 12 ficaram feridos, e 17 não tiveram ferimentos. O motorista do ônibus, de 45 anos, chegou a ficar preso nas ferragens e foi encaminhado em estado grave para o hospital.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Motorista de ônibus morre após colidir na traseira de caminhão no PR

Na colisão de quinta-feira (14), o coletivo acabou se chocando com um caminhão que estava quebrado e parado na rodovia. O caso aconteceu por volta das 23h. Conforme a PRE, o veículo transportava soja e possuía placas de Dourados (MT). O motorista de 34 anos não teve ferimentos.



Na última segunda (11), uma colisão muito parecida também foi registrada a cerca de 10 km do local, quando outro ônibus da Viação Garcia também se chocou com um caminhão e deixou 16 pessoas feridas. Segundo o Samu, três pessoas que estavam no ônibus no acidente de segunda-feira também estavam neste segundo acidente.

Siga o TNOnline no Google News