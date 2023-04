Morre passageira ferida em acidente com micro-ônibus escolar

Da Redação

Morreu na noite desta quinta-feira (27), a passageira que teve o carro atingido por um micro-ônibus no cruzamento da Rua Pombas com a Rua Canário, na região Jardim Veneza, em Arapongas.

Cristina Palácio Luz, de 31 anos, estava internada no Hospital Norte do Paraná (Honpar), e não resistiu aos ferimentos. Com o impacto da batida, o carro ficou com a lateral onde estava a passageira destruída.

Cristina sofreu fratura no fêmur, braço e ficou com a perna presa na porta e precisou ser entubada no local. No veículo também estavam o marido e a filha dela. O esposo não se machucou, a menina foi atendida com ferimentos leves.

Informações sobre velório e sepultamento, ainda não foram divulgadas.

O acidente



Um acidente entre micro-ônibus escolar e um carro deixou uma mulher gravemente ferida em Arapongas. A colisão aconteceu por volta das 12h30 desta quinta-feira (27) no cruzamento da Rua Pombas com a Rua Canário, na região Jardim Veneza. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e dos Bombeiros foram para o local.

Conforme o sargento Vidal do Corpo de Bombeiros, a passageira do carro sofreu diversos ferimentos e precisou ser entubada no local. No veículo também estavam o marido e a filha dela.

"A passageira estava inconsciente, com fratura no fêmur, braço e com a perna presa na porta. Ela foi removida das ferragens, entubada, encaminhada para a ambulância avançada do Samu e levada até o Honpar. A filha que estava no banco de trás sofreu ferimentos leves, o marido não se machucou", explica.

O condutor do coletivo sofreu um machucado leve na cabeça e recusou atendimento. O micro-ônibus transportava alunos da rede municipal de ensino, aproximadamente 20 estudantes, cinco foram socorridos e levados para o Pronto Atendimento Infantil, outras duas vítimas foram para a UPA, todos com ferimentos leves.

