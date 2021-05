Morre o pioneiro de Arapongas, Alpheu Barbosa dos Santos

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Familiares e amigos do agricultor Alpheu Barbosa dos Santos, de Arapongas, lamentaram sua morte, que ocorreu no dia 22 de maio.

Conforme sua filha, a araponguense Geneci, ele foi adoecendo por não poder sair mais de casa devido à pandemia do coronavírus. "Ele foi entristecendo, já que não poder mais ver os amigos. Meu pai, apesar da idade avançada, estava muito bem de saúde", conta.

Alpheu deixa a esposa Maria Domingos dos Santos, os filhos Aparecido, Geneci e Euclides, além de quatro netos e quatro bisnetos. O agricultor foi assinante do jornal Tribuna do Norte por 25 anos, um dos mais antigos. "Ele era um apreciador dor jornal. Vamos continuar com a tradição", comenta.