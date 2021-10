Da Redação

Morre o ex-vereador de Arapongas, Carmo Rabito

Morreu nesta quarta-feira (6), em Arapongas, o ex-vereador Carmo Rabito, aos 87 anos. Conforme informações do grupo Arapongas Memória e Fotos Atuais, o pioneiro do comércio araponguense lutava contra um câncer e não resistiu às complicações geradas pela doença.

Rabito foi eleito vereador da cidade em 1982, ex-candidato a prefeito de Arapongas e um dos proprietários da famosa Rabitolândia, onde hoje fica o Parque Veneza, na Cidade dos Pássaros. O araponguense ainda trabalhava como agricultor, comerciante e imobiliarista.

Familiares e amigos lamentam o falecimento de Carmo nas redes sociais:

"É com muito pesar, que o Grupo Arapongas Memória, comunica o falecimento do Sr. Carmo Rabito, aos 87 anos, vitimado pelo câncer. De Família muito tradicional de Arapongas, foi eleito Vereador da cidade, em 1982, e foi um dos proprietários da famosa Rabitolandia. Nossos sentimentos à Família, e que Deus conforte a todos".

"Descanse em paz Tio Carmo Rabito sua missão aqui na terra foi cumprida me lembrarei do senhor sempre com alegria. Muito obrigado por tudo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé".