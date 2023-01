Morre no hospital motociclista atropelado em dezembro, na Gaturamo

Da Redação

sepultamento ocorreu na manhã desta terça-feira, 17, em São João do Ivaí.

Morreu nesta segunda-feira, 16, o motociclista que se envolveu em um grave acidente no dia 01 de dezembro de 2022 na Avenida Gaturamo, em Arapongas. Maurilio Ferreira da Costa, de 49 anos, trafegava próximo ao supermercado Cidade Canção, quando bateu contra um carro e foi arremessado para o outro lado da via, sendo atropelado em seguida, por outro veículo.

Ele foi socorrido em estado grave e permaneceu internado no hospital Honpar até esta segunda, quando não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana e em seguida, liberado para a família. O sepultamento ocorreu na manhã desta terça-feira, 17, em São João do Ivaí.

O acidente

Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente no início da noite desta quinta-feira (1º), na Avenida Gaturamo, próximo ao Cidade Canção, em Arapongas, no norte do Paraná.

Segundo testemunhas, a vítima bateu contra uma carro, foi jogada para o outro lado da pista e atropelada por um veículo na sequência. Ambulâncias do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local para atender o homem, que sofreu ferimentos graves.

De acordo com o socorrista Rodrigo Fernandes, o motociclista se encontrava inconsciente durante o atendimento. "Foi feito rolamento de emergência para desobstruir suas vias aéreas até a chegada do Suporte Avançado no local. A vítima encontrava-se inconsciente e com fraturas exposta em membro superior esquerdo. Na chegada equipe médica, foi imobilizado e colocado no interior da ambulância", contou.

Entubada, a vítima foi encaminhada para o Hospital Norte Paranaense (Honpar).

