Morre mulher que se envolveu em acidente em Arapongas

Edjane Maria da Silva deixa 4 filhos

Uma mulher, de 31 anos, que estava internada após se envolver em um acidente em Arapongas, norte do Paraná, não resistiu aos ferimentos e morreu. Edjane Maria da Silva foi sepultada às 13h desta quinta-feira (27), no Cemitério Municipal.

O acidente aconteceu no último dia 22, Edjane estava no Honpar, porém, os ferimentos eram gravíssimos e ela faleceu. A colisão entre motos foi registrada no Conjunto Piacenza.

Edjane deixa o marido, quatro filhos e muito amigos, que lamentam nas redes sociais.

"A Escola Mun. Dr Antonio Grassano Junior comunica com pesar o falecimento da Senhora Edjane Maria Da Silva, mãe dos nossos alunos. Deixamos aqui nossos votos de profundo sentimento pela perda e pedimos a Deus que conforte os corações dos familiares e amigos. Junto com a saudade fica também a certeza da pessoa, mãe e amiga exemplar que foi a nossa querida Edjane", publicou a escola.

"Edjane Maria Da Silva Preciso encarar a dor da perda de frente. Por mais que isso doa, massacre. É preciso ser forte, mas também podemos nos permitir sofrer. A força é justamente reconhecer o tamanho da dor, vivê-la, tentar sobreviver a ela, e um dia transformar essa dor em saudade, sabedoria, descanse em paz minha querida amiga", escreveu uma amiga.

