Morre jovem que foi baleado na estrada da Laranja Mecânica

Lucas Vieira, 24 anos, era técnico de manutenção de celulares, em Arapongas

O técnico de eletrônica Lucas Aparecido Vieira, 24 anos, morreu nesta segunda-feira (06), no Honpar, em Arapongas. O rapaz trabalhava com concerto de aparelhos celular. Ele levou cinco tiros no final da tarde de deste domingo (05), na estrada da Laranja Mecânica.

A identidade do rapaz foi confirmada pelo próprio pai do rapaz, Marcio Aparecido Vieira, 42 anos, que se manifestou nas redes sociais sobre a morte do jovem. À reportagem da Tribuna, o pai contou que Lucas teria sido morto por um conhecido da família. Márcio, que trabalha com manutenção e instalação de som automotivo e tem um bar na cidade, diz que ainda não sabia qual a motivação do crime.

“O que eu sei é que ele matou meu filho”, disse. Segundo o pai, Lucas morava com a avó. No domingo à tarde, o agressor teria ido até a casa, de onde tirou Lucas e o levou até a estrada da Laranja Mecânica, onde deu os tiros.

Márcio Vieira contou à reportagem que embora conhecesse o agressor há muitos anos, Lucas não costumava a andar com ele. “Minha mãe, avó de Lucas, contou que meu filho começou a andar com esse sujeito há uma semana. O cara é metido com drogas”, relata o pai.

No início da noite deste domingo (05), a ocorrência mobilizou o Samu, a Guarda Municipal e a Polícia Militar. A Polícia Civil instaurou inquérito e na manhã de hoje um tio do rapaz estava na delegacia repassando informações sobre o homem acusado do crime.