Morre jovem que estava internado após geladeira cair sobre ele

A morte do jovem Murilo Augusto, de 19 anos, gerou grande comoção em Arapongas e em Apucarana. O rapaz estava internado no Honpar desde o último sábado (9) e faleceu na noite de segunda-feira (11). Ele foi hospitalizado após uma geladeira cair sobre ele.

Parentes contaram à reportagem do TNOnline, que ele trabalhava como repositor em um mercado, que estava em horário de almoço quando pediram ajuda para carregar uma geladeira, porém, ele sofreu uma queda e a geladeira caiu em cima dele.

Ainda de acordo com familiares, ele sofreu uma perfuração no pulmão, foi entubado, estava respirando com a ajuda de aparelhos, sofreu também traumatismo craniano e falência dos órgãos. Murilo faleceu por volta das 22h. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Murilo deixa esposa, familiares em Apucarana e Arapongas, além de muitos amigos nas duas cidades. Ele será velado e sepultado em Arapongas após a liberação do corpo que ainda está no IML.

