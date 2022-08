Morre idoso que se envolveu em acidente na PR-444 em Arapongas

Da Redação

O homem que ficou ferido após se envolver em um acidente na PR-444 em Arapongas, não resistiu aos ferimentos e morreu. Agostinho Antônio Rigo, de 80 anos, chegou a ser socorrido e levado para o Honpar, porém, ele sofreu ferimentos gravíssimos.

Agostinho era passageiro de um carro, modelo Duster, que foi atingido por uma caminhonete. O idoso morava em Arapongas e muitas pessoas lamentam nas redes sociais a morte dele.

"Luto pelo o meu sogro, Agostinho Rigo"

"Meus sentimentos, que Deus conforte o coração de toda a família"

O acidente:

Um homem ficou em estado grave após sofrer acidente registrado na tarde desta segunda-feira (22), na PR-444, nas proximidades da empresa Pennacchi e da Churrascaria Herança, em Arapongas.

A colisão envolveu dois carros, um Renault Duster branco e uma caminhonete preta, a qual o modelo não foi informado. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Arapongas, e do Siate, do Corpo de Bombeiros, estiveram no local do acidente.





