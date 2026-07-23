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Morre Érica Nonis Martinez, integrante da Comunidade Sagrada Família de Arapongas

Em tratamento contra um tumor cerebral, Érica era casada, mãe de dois filhos e atuava na Comunidade Sagrada Família

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 09:13:26 Editado em 23.07.2026, 09:27:54
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Morre Érica Nonis Martinez, integrante da Comunidade Sagrada Família de Arapongas
Autor Érica Eliza Nonis Martinez, era integrante da Comunidade Sagrada Família - Foto: Reprodução redes sociais

A morte de Érica Eliza Nonis Martinez, aos 45 anos, causou comoção em Arapongas e região nesta quarta-feira (22). Integrante da Comunidade Sagrada Família, ela estava em tratamento contra um tumor cerebral e não resistiu às complicações da doença. Casada e mãe de dois filhos, Érica era conhecida pelo envolvimento com a vida religiosa e pelo trabalho desenvolvido junto à comunidade católica.

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Em publicação nas redes sociais, a Comunidade Sagrada Família lamentou a perda e prestou homenagem à integrante. A mensagem traz um trecho bíblico de 2 Timóteo 4:7: "Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé."

A comunidade também destacou a dedicação de Érica à missão evangelizadora. "A Comunidade Sagrada Família agradece a Deus pelo dom de sua vida, por sua dedicação e por todo o serviço prestado ao Reino. Que Cristo Ressuscitado a receba na eternidade e conceda consolo aos familiares e amigos. Descanse na paz de Cristo."

Nas redes sociais, dezenas de mensagens de despedida demonstram o carinho que Érica conquistou ao longo da vida. A amiga Celi Tannouri escreveu: "Hoje o céu ganhou uma pessoa muito especial. Érica, obrigada por ter sido essa amiga/irmã tão perfeita em minha vida, sempre com as melhores palavras, carinho imenso e pronta para ajudar a todos. Sua amizade foi um presente que levarei para sempre no coração. Sentirei muita saudade, mas também muita gratidão por ter tido o privilégio de caminhar ao seu lado. Que Deus a receba em Seus braços e conforte todos que a amam. Até um dia, minha amiga. Te amo até a eternidade."

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Também emocionada, Andreila Maicher Zanelato publicou:

"É com a alma rasgada em dor que comunico o falecimento, na tarde deste dia 22 de julho, da minha tão amada Érica. Sua partida deixa um vazio impossível de descrever. Sou profundamente grata por ter tido o privilégio de caminhar ao seu lado ao longo da vida. Que Deus a receba em Seus braços e conceda consolo e força a todos que a amam. Descanse em paz, minha querida. Se você partiu antes de mim, então me espere. Porque a nossa amizade não termina aqui. Ela é eterna. E, quando Deus permitir, estaremos juntas novamente. Eu te amo."

O sobrinho Igor Henrique também lamentou a perda da tia: "Você partiu e nos deixou despedaçados. Que Deus a tenha em um bom lugar, tia."

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Outras mensagens reforçam o impacto da morte entre pessoas que conviveram com Érica. Fabiana de Rezende Cattaneo escreveu: "Estou com o coração despedaçado. Sem acreditar na notícia que acabei de receber. Descanse em paz, minha amiga do coração. Que Deus a receba de braços abertos."

Já Kelly Zago publicou: "Descansa em paz, Érica Nonis Martinez. Que Deus ilumine e dê muita força para os familiares e amigos."

Enquanto Zélia Trevisan desejou conforto à família: "Triste notícia. Que a família encontre força em Deus e nos braços de quem está ao seu redor, oferecendo apoio e amor em momentos difíceis."

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Velório e sepultamento

De acordo com a nota de falecimento divulgada pelo Grupo Angelus, o velório de Érica Eliza Nonis Martinez será realizado nesta quinta-feira (23), a partir das 6h, na Capela Prever Arapongas, na Sala de Homenagem Nobre 01.

O encerramento do velório está previsto para as 16h45. Em seguida, às 17h, familiares e amigos participarão da cerimônia de despedida no Cemitério Municipal de Arapongas, onde ocorrerá o sepultamento.

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comoção Arapongas comunidade católica Érica Eliza Nonis Martinez falecimento homenagem religiosa tratamento câncer
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