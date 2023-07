Morre em Arapongas o professor Luís Octávio da Costa, aos 86 anos

Morreu nesta quarta-feira (5) o professor Luís Octávio da Costa, 86 anos, responsável por fundar a Academia de Inglês Washington, a primeira no segmento a ser instalada em Arapongas, no norte do Paraná. Nascido na Índia, ele chegou ao Brasil na década de 60.

Em 1962, mudou-se para Arapongas já determinado a lecionar. Começou a dar aulas e o gosto pela educação foi crescendo. O educador casou com Ana Maria, com quem teve quatro filhos: Nalini, Sharmila, Rajanand e Sidartha.

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, disse ter recebido a notícia com grande pesar. “Foi com grande tristeza que recebemos hoje a notícia sobre o falecimento do professor Luiz Octávio da Costa, fundador da Academia Washington e um dos pioneiros na arte de ensinar a língua inglesa em Arapongas e região. Mais do que o seu pioneirismo nesse ofício e como professor tão querido e admirado por gerações de alunos, ele também deixa um admirável legado à frente dos clubes de serviço, no trabalho com os grupos de intercâmbio e na arte de fazer e cultivar amizades. Nossa solidariedade aos familiares e amigos”, disse o prefeito.

Informações sobre o velório e o sepultamento ainda não foram divulgadas.

