Morre em Arapongas o engenheiro Oswaldecy Buzatto, aos 75 anos

O engenheiro civil Oswaldecy Buzatto

Morreu neste domingo (2), o engenheiro civil Oswaldecy Buzatto, aos 75 anos de idade. Ele ocupava atualmente o cargo de diretor de Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur), em Arapongas.

A Prefeitura Municipal, por meio do prefeito Sérgio Onofre e do vice-prefeito Jair Milani, emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do servidor público. "Foi um grande professor, conhecia o município na palma da mão. Contribuiu incansavelmente. Dedicado em suas funções, exercendo-as com muito trabalho, carinho e respeito. Que descanse em paz", lamentou o prefeito.

Com uma longa jornada no setor municipal, Buzatto teve sua primeira admissão na Prefeitura de Arapongas em 1984. Desde então, ocupou interinamente o cargo de secretário de Obras em períodos dos anos 2000, 2004, 2005 e 2008. Ele havia se aposentado em 2017 e, no mesmo ano, retomou às atividades em cargo de comissão na Seodur.

Oswaldecy Buzatto deixa duas filhas. Ele era viúvo da também servidora municipal aposentada, Márcia Cristina Buzatto (1998 – 2015).

