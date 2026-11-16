Morre Dara, cadela farejadora da Guarda Municipal de Arapongas

Animal estava em tratamento oncológico há duas semanas; corporação destacou a atuação da K9 em importantes apreensões de drogas no município

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas comunicou o falecimento da cadela Dara, integrante do Canil da corporação e descrita como "um dos cães mais emblemáticos da história da instituição". O animal lutava contra um câncer e estava em tratamento oncológico há cerca de duas semanas, mas, apesar dos esforços da equipe veterinária, não resistiu às complicações da doença.

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De acordo com a corporação, a K9 teve um papel essencial nas operações de segurança pública do município ao longo de sua vida. Em nota oficial de pesar, a Guarda Municipal ressaltou que a cadela participou ativamente nas atividades da equipe e contribuiu "de maneira expressiva para importantes apreensões de entorpecentes e ações de combate à criminalidade". A instituição enfatizou ainda o forte vínculo criado nos bastidores: "Mais do que uma integrante do Canil, Dara construiu uma história marcada pela dedicação, pelo trabalho e pela parceria com seus condutores e demais integrantes da corporação".

O documento também prestou homenagens aos agentes que conviveram com o animal de faro, em especial ao seu guia principal nas ruas. "Sua partida representa uma perda irreparável para a Guarda Municipal de Arapongas, deixando um legado de relevantes serviços prestados à segurança pública", declarou a GM, manifestando condolências a todos os profissionais do Canil e direcionando uma mensagem especial ao GM Lourenço, condutor que formou dupla com a ilustre parceira canina.