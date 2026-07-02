Morre aos 80 anos o escritor e poeta Sérgio Donadio em Arapongas

O velório de Sérgio Donadio acontece na Capela Aliança e o sepultamento está marcado para as 10h30 desta sexta-feira (03)

O escritor e poeta Sergio Donadio morreu nesta quinta-feira (02), aos 80 anos, em Arapongas (PR). Ele estava acamado e enfrentava problemas de saúde.

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Nascido em 6 de março de 1946, em Cambé (PR), Sergio passou a morar em Arapongas em 1954, cidade onde construiu uma trajetória ligada à literatura e à cultura. Ao longo de décadas, publicou poemas, crônicas e reflexões em jornais e revistas, além de colaborar com veículos como Folha de Londrina, Estado do Paraná e Folha de S.Paulo.



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Entre suas principais obras estão Duas Vozes (1967), Migração (1990), Quarto Mundo (1994), Moagens – Poemas (2013) e Usando do Meu Direito "de estar quebrando" o pau da barraca, livro que reúne crônicas e textos de reflexão.



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A produção literária de Sergio Donadio contribuiu para a preservação da memória cultural de Arapongas e influenciou escritores e leitores da região ao longo dos anos.

Familiares, amigos e representantes do meio cultural lamentaram a morte do escritor, destacando sua dedicação à literatura e o legado deixado por meio de seus livros e poemas.

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos de Arapongas (Secle) lamentou a perda por meio de publicação nas redes sociais.

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Velório e sepultamento



Donadio é velado na Sala 2 da Capela Aliança e seu sepultamento está marcado para as 10h30 desta sexta-feira (03) no Cemitério Municipal de Arapongas.