Morre, aos 76 anos, o empresário do Moinho Arapongas Sérgio Kümmel

Faleceu neste domingo, 07, aos 76 anos, o empresário araponguense Sérgio Kümmel. Pai do diretor da ACIA de Arapongas Daniel Kümmel, Sérgio comandou por muitas décadas a empresa Moinho de Trigo Arapongas. Ele também foi vice-prefeito da cidade, entre 1997 e 2000.

De acordo com amigos próximos da família, o empresário estava internado em São Paulo, tratando problemas de saúde, mas não resistiu. A causa da morte não foi divulgada.

O velório acontece no Prever, das 14h às 19h. Na sequência, ocorrerá uma carreata, passando pelo Clube Comercial, Kümmel Agronegócios (Colônia Esperança) e finalizando no Moinho de Trigo Arapongas. Depois, o corpo será encaminhado para cremação.

Sérgio Kümmel era casado com Edina Kümmel, que já foi secretária municipal de Cultura em Arapongas. Ele deixa a viúva, 3 filhos e netos.

Comoção

A morte do empresário causou muita comoção em toda a cidade. Nas redes sociais, o prefeito de Arapongas Sergio Onofre publicou:

“Com muita tristeza, recebi hoje a notícia do falecimento de Sérgio Kummel. Sua contribuição como empresário, como homem público e como pessoa que soube amar e lutar pela nossa querida Arapongas é inestimável. Nossa solidariedade à família Kummel e ao enorme círculo de amigos”.

A Associação Comercial e Empresarial (ACIA) da cidade também postou:

“Com muita dor no coração, a Associação Comercial e Empresarial de Arapongas comunica o falecimento do empresário Sérgio Kümmel”.

O deputado estadual Pedro Paulo Bazana, natural de Arapongas, também lamentou a morte.

“Foi com muito pesar que recebi a notícia do falecimento do empresário araponguense Sérgio Kummel. Amigo exemplar, homem dedicado à família e empresário competente. Meus sinceros sentimentos à família enlutada”.

Centenas de outras publicações, lamentando a morte do empresário, estão tomando as redes sociais neste domingo.

