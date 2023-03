Morre aos 49 anos o neuropediatra de Arapongas Clay Brites

Da Redação

Médico era conferencista e autor de vários livros

Morreu neste sábado, no Hospital Evangélico de Londrina, o médico araponguense Clay Brites. Segundo informações divulgadas por pessoas próximas do médico, ele passou mal durante uma trilha de bicicleta que fazia com colegas. Socorrido, foi encaminhado às pressas para o hospital, onde deu entrada com quadro de parada cardíaca, mas não resistiu. Ele tinha 49 anos.

Pediatra e neurologista infantil, área onde era considerado uma referência, Clay Brites, residia nos últimos anos em Londrina, cidade sede do Instituto NeuroSaber, do qual era um dos fundadores.

Formado pela Universidade Estadual de Londrina e doutor em Ciências Médicas pela Unicamp também era conferencista e autor de vários livros e reconhecido como referência em estudos relacionados ao autismo. Brites era muito conhecido em toda região, onde atuou em vários projetos de saúde em parceria com entidades e prefeituras.

O médico era casado com Luciana Brites, psicopedagoga, que publicou uma nota em suas redes informando a morte do companheiro de vida e de trabalho.

Ainda não há informações a respeito do sepultamento e velório.





