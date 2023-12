Moradores são contemplados na campanha “Investir e Ganhar no Sicredi"

Dois moradores de Arapongas, no norte do Paraná, foram premiados na campanha Investir e Ganhar no Sicredi. Realizada pela Sicredi Agroempresarial em sua área de atuação no Paraná e São Paulo, a campanha distribuiu ao todo, mais de 850 mil em prêmios contemplando 39 associados da cooperativa. A entrega da Scooter e do Jeep foi realizada nesta terça-feira (19) no Sicredi Avenida.

continua após publicidade

Um dos sorteados na campanha foi Osni Bueno que ganhou uma Scooter. “Estou feliz da vida por ser mais um contemplado da Sicredi e acreditar neste investimento”, afirma. Ele disse que não imaginava que poderia ganhar um prêmio. “Sou cooperado há pouco tempo e para mim foi uma surpresa”, disse.

-LEIA MAIS: Ecoselo é entregue para 29 empresas moveleiras de Arapongas

continua após publicidade

No total foram sorteados 2 Jeeps Compass 0km – sendo que um dos ganhadores também foi um morador de Arapongas - e 37 Scooters elétricas. O outro ganhador do Jeep já é de Pilar do Sul-SP. Com a premiação, o presidente da cooperativa, Agnaldo Esteves, ressaltou as vantagens de ser um cooperado do Sicredi.

“Ser cooperado é diferente de ser cliente, porque você é dono, participa do negócio, ajuda a sua cooperativa a se desenvolver e ajuda a comunidade. E agora esse upgrade com campanhas para nossos associados”, disse.

Além dos benefícios diretos decorrentes do hábito de investir, os associados que depositam seus recursos no Sicredi ainda se beneficiam da distribuição de resultados, com base no volume de negócios realizados, após a aprovação nas assembleias da cooperativa.

continua após publicidade

Somado a isso, ao investir no Sicredi, o associado contribui positivamente para toda a comunidade. Isso ocorre porque os recursos captados pela instituição financeira cooperativa fomentam o crédito rural e comercial, no caso da poupança, por exemplo, impulsionando o ciclo virtuoso do cooperativismo de crédito, o que beneficia tanto os associados quanto os negócios e a economia local.

De acordo com o regulamento da promoção realizada, um associado de cada agência participante da promoção levou uma scooter elétrica para casa. Já os Jeeps Compass, foram sorteados da seguinte forma: um para as agências da cooperativa no Paraná e outro, em São Paulo.

Todos os ganhadores da promoção estão disponíveis no site oficial: www.sicredi.com.br/promocao/investireganharnosicredi.Basta acessar e conferir os ganhadores.

continua após publicidade

Conforme cita o Diretor Executivo da Sicredi Agroempresarial PR/SP, Marcelo Filinberti De Bortoli, é fundamental "despertar nas pessoas o interesse em começar a economizar e investir, dentro de suas possibilidades, para que a família e empresa passe a desenvolver e a manter esse hábito. Nesse sentido, a campanha foi muito positiva e celebramos com nossos associados contemplados”.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 7 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.500 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Siga o TNOnline no Google News